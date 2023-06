Migranti: von der Leyen, serve maggiore cooperazione con Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve reprimere le reti criminali di contrabbandieri e trafficanti che sfruttano la disperazione umana. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza finale del Consiglio europeo di Bruxelles. "Dovremmo inoltre sviluppare percorsi alternativi per aiutare le persone a raggiungere l'Unione europea in modo sicuro, perché questo rompe il modello di business dei contrabbandieri e dei trafficanti. Per fare questo abbiamo bisogno di un nuovo approccio globale, con i pacchetti che siamo in grado di offrire ai Paesi terzi per lavorare insieme", ha affermato von der Leyen. "Si va dagli investimenti nelle energie rinnovabili, spesso in Paesi che hanno abbondanza di risorse per le energie rinnovabili, agli investimenti nelle competenze o nell'istruzione o nel contatto tra le persone", ha proseguito la presidente della Commissione europea. "Allo stesso tempo, intendiamo intensificare la cooperazione con questi Paesi contro il traffico di migranti, lavorando sui rimpatri, ma anche avendo un concetto chiaro sul sostegno ai partenariati di talento, quindi sui percorsi legali verso l'Europa", ha concluso von der Leyen. (Beb)