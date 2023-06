Africa: Lollobrigida, svilupperemo piano Mattei in collaborazione con Ua e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano intende portare avanti il Piano Mattei per l'Africa in collaborazione con l'Unione africana, l'Unione europea e in direzione di un comune beneficio dei suoi partner. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per il quale è "necessario continuare a lavorare con i Paesi africani per una loro maggiore integrazione". Parlando alla quinta Conferenza ministeriale sull'agricoltura Ua-Ue, in corso a Roma, il ministro ha precisato che il piano Mattei "va oltre il settore agricolo" e intende "contribuire attivamente ai progetti europei sulle forniture all'Africa", permettendo ai Paesi del continente di lavorare "nel modo più autonomo possibile" per il loro proprio sviluppo. Lollobrigida ha invitato a riflettere insieme "a cosa non ha funzionato finora" e a mettere in atto un nuovo paradigma di cooperazione. (Res)