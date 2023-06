Roma: Rocca, congratulazioni a nuovo presidente comunità ebraica Victor Fadlun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo vive congratulazioni, a nome mio e della Giunta, per l'elezione di Victor Fadlun a presidente della comunità ebraica di Roma". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Un uomo di grande cultura - aggiunge - un brillante manager che saprà guidare al meglio l'importante Istituzione che presiede. La Regione Lazio, come sempre, sarà al fianco di tutta la Comunità ebraica, per proteggere e veicolare gli alti valori che essa rappresenta", conclude Rocca.(Com)