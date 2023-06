Russia: premier Croazia, politica di pacificazione verso Mosca non è nel nostro interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condurre una politica di pacificazione nei confronti della Russia non è nell'interesse della Croazia. Lo ha affermato il premier croato, Andrej Plenkovic, al Consiglio europeo di Bruxelles. "Per il governo croato, e credo per tutti nel Paese, non ci sono dilemmi. La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima", ha detto il primo ministro, sottolineando che la Croazia "continuerà a fornire aiuti militari all'Ucraina". "Il mio governo non perseguirà mai una politica di pacificazione con Mosca. Altri da noi hanno opinioni diverse e li abbiamo ascoltati, ma non siamo d'accordo con loro", ha dichiarato Plenkovic. Il premier croato ha quindi affermato che non c'è bisogno di una nuova votazione in Parlamento sulla decisione all'addestramento dei soldati ucraini, approvata a dicembre. "Non ce n'è bisogno, noi il nostro sostegno agli ucraini lo diamo. I feriti ucraini sono in Croazia, i rifugiati ucraini sono in Croazia, i bambini ucraini sono in Croazia, li abbiamo aiutati militarmente, politicamente, diplomaticamente, economicamente", ha concluso Plenkovic. (Seb)