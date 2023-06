Etiopia: Addis Abeba chiede l'adesione al Brics, forte del sostegno di Usa e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etiopia intende entrare a far parte dei Brics, il gruppo di Paesi nato per promuovere un ruolo più influente delle economie emergenti a livello globale e che include ad oggi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri, Meles Alem, che nel corso di una conferenza stampa si è detto fiducioso che gli altri Paesi membri ufficiali Brics "diano una risposta positiva alla nostra richiesta". La richiesta avviene a due mesi dal vertice di capi di Stato e di governo Brics in agenda a Johannesbur, in Sudafrica, dal 22 al 24 agosto. Un appuntamento carico di aspettative, in una fase di nuovi equilibri globali e di una risposta alle crisi che, dal Covid alla guerra in Ucraina, hanno messo sotto pressione i tradizionali blocchi economici internazionali. La richiesta di adesione etiope si aggiunge alla manifestazione di interesse o alla formale domanda di ingresso di circa 20 Paesi: fra questi ci sono Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Algeria, Egitto, Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Messico, Venezuela, Argentina e Iran. (segue) (Res)