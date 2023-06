Etiopia: Addis Abeba chiede l'adesione al Brics, forte del sostegno di Usa e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la seconda popolazione più numerosa del continente, dopo la Nigeria, l’Etiopia fonda la sua candidatura ai Brics sulla rapida crescita economica del Paese ma anche su una vantata resilienza alle crisi interne. A pochi mesi dalla conclusione di un sanguinoso conflitto nel Tigré, che ha coinvolto anche forze straniere (quelle eritree) e provocato una crisi umanitaria non ancora assorbita (con circa 20 milioni di persone afflitte dall'insicurezza alimentare), il premier Abiy Ahmed si ripropone ora sulla scena internazionale nel ruolo di pacificatore, annunciando investimenti e fondi per la ricostruzione oltre ad una dichiarata volontà di cooperazione. In questo il governo etiope ha trovato un solido alleato negli Stati Uniti, che di recente hanno stanziato per l'anno fiscale in corso più di 331 milioni di dollari in assistenza umanitaria. L'assistenza, ha annunciato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, include 12 milioni di dollari che saranno stanziati attraverso l’Ufficio per la popolazione, i rifugiati e la migrazione del dipartimento di Stato e più di 319 milioni di dollari attraverso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Gli Stati Uniti sono il maggior Paese fornitore di assistenza umanitaria in Etiopia, e un grosso assist in tal senso Washington l'ha offerto con la decisione di revocare la designazione di violazione dei diritti umani imposta al Paese africano durante la guerra nel Tigrè. (segue) (Res)