Etiopia: Addis Abeba chiede l'adesione al Brics, forte del sostegno di Usa e Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti del dipartimento statunitense citate dalla rivista "Foreign Policy", l'amministrazione Usa non considera più l'Etiopia coinvolta in un "modello di gravi violazioni dei diritti umani", e a questo scopo ha comunicato al Congresso la revoca della designazione legale che aprirà la strada alla ripresa dell'invio di aiuti economici statunitensi e internazionali al Paese. "Il Tesoro smetterà di istruire i direttori esecutivi statunitensi competenti presso gli istituti finanziari internazionali a opporsi a qualsiasi prestito, estensione dell'assistenza finanziaria o assistenza tecnica all'Etiopia", si legge nella notifica al Congresso. La mossa arriva mentre Washington cerca di rinnovare le sue relazioni con l'Etiopia dopo l'accordo di pace siglato nel novembre scorso a Pretoria che ha messo fine al conflitto nel Tigrè, e dimostra la volontà dell'amministrazione Biden di rafforzare i legami con il Paese, ritenuto un'ancora per l'impegno degli Stati Uniti nel continente e un attore cruciale nelle iniziative di sicurezza e sviluppo africane. L'Etiopia è infatti uno dei principali contributori di truppe alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e la sua capitale, Addis Abeba, ospita l'Unione africana. (segue) (Res)