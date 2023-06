Etiopia: Addis Abeba chiede l'adesione al Brics, forte del sostegno di Usa e Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i partner Brics favorevoli all’ingresso dell’Etiopia c'è anche la Cina, il rivale strategico degli Usa ma che con Addis Abeba vanta da anni legami strettissimi. A febbraio le autorità di Pechino hanno firmato con l'Etiopi un memorandum d'intesa per istituire un gruppo di lavoro congiunto sugli investimenti e la cooperazione economica, con l’esplicita intenzione di rafforzare congiuntamente le relazioni economiche e commerciali bilaterali in settori strategici. L'intesa è stata siglata al termine di una riunione della Commissione bilaterale per l'economia ed il commercio che si è svolta a Pechino e che ha visto la partecipazione di una delegazione etiope di alto livello. Il protocollo d'intesa è stato firmato dal ministro delle Finanze etiope, Ahmed Shide, e dal viceministro cinese del Commercio, Li Fei. Intervenendo alla cerimonia della firma, il ministro Shide ha evidenziato la relazione di lunga data tra i due Paesi, istituita più di 50 anni fa, e ha indicato il "ruolo significativo" svolto dalla Cina nell'economia etiope quale "principale partner commerciale e di investimento". Il ministro etiope ha aggiunto che le imprese cinesi hanno investito "in modo significativo in Etiopia" in diversi settori come i parchi industriali, la lavorazione, la produzione e l'edilizia. Un obiettivo, quello di far progredire lo sviluppo industriale etiope, promosso con forza anche all'Expo Cina-Africa, in corso in questi giorni nella provincia centrale cinese di Hunan. (Res)