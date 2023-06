Argentina: governo stacca assegno di 2,7 miliardi di dollari al Fmi, una parte in yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina verserà oggi 2,7 miliardi di dollari al Fondo monetario internazionale (Fmi), onorando due rate di debito scadute la settimana scorsa, con una formula che permetterà di non intaccare le riserve internazionali. Il pagamento, ha detto la portavoce del governo, Gabriela Cerruti, verrà fatto in parte in Diritti speciali di prelievo (Dsp, l'unità di conto del Fondo) e in parte nella moneta cinese yuan. In questo modo, "si rispetta quanto pattuito con il Fondo e allo stesso tempo non si mettono a rischio le riserve della Banca centrale", ha detto Cerruti citata dall'agenzia nazionale "Telam". Tra le diverse emergenze finanziarie che Buenos Aires si trova ad affrontare c'è anche quella legata a una emorragia verso l'estero di dollari, che limita gli spazi di manovra a disposizione della Banca centrale per intervenire sul tasso di cambio e, in ultima analisi, sull'inflazione. (segue) (Abu)