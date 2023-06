Argentina: governo stacca assegno di 2,7 miliardi di dollari al Fmi, una parte in yuan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento, segnalano fonti del governo alla testata, verrà diviso in 1,7 miliardi di Dsp e il resto in yuan, la valuta cinese che l'Argentina ha come libera disponibilità grazie a un recente accordo di swap con Pechino. La strategia, prosegue Cerruti, permette di tenere in ordine i conti con il Fondo mentre si lavora a una nuova definizione dell'accordo stretto a marzo 2022, prima di una nuova ricaduta dell'economia, in particolar modo legata alla siccità di inizio 2023. "Stiamo finendo di pagare il semestre, o per meglio dire i due trimestri, con il Fondo. Nelle prossime ore si conoscerà pubblicamente il dettaglio del programma per i prossimi sei mesi", aveva detto il ministro dell'Economia, Sergio Massa, protagonista della intensa trattativa con l'organismo multilaterale. (segue) (Abu)