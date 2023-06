Argentina: governo stacca assegno di 2,7 miliardi di dollari al Fmi, una parte in yuan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Alberto Fernandez vuole presentarsi a Washington con le condizioni migliori per ottenere in fretta dal Fondo quanto potrebbe ricevere entro tutto il 2023, in base all'accordo di Extend fund facility (Eff). Si parla di circa 10,5 miliardi di dollari, ben più degli attesi 4 miliardi, legati al buon esito della quinta revisione periodica dell'accordo. Il ministro Massa ha fatto capire che è necessario accumulare il maggior quantitativo di moneta, in modo da poter reggere l'impatto di attese turbolenze finanziarie legate alle elezioni presidenziali di ottobre. Al tempo stesso Buenos Aires lavora come detto per migliorare le condizioni di estinzione del maxi debito da 45 miliardi di dollari contratto nel 2018 dall'ex presidente, Mauricio Macri. La speranza è quella di convincere l'Fmi ad allentare le condizioni sull'equilibrio fiscale e sulla disponibilità delle riserve, stimando i danni della siccità in circa 20 miliardi di dollari. (segue) (Abu)