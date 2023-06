Argentina: governo stacca assegno di 2,7 miliardi di dollari al Fmi, una parte in yuan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera partita ha una doppia ricaduta sull'agenda politica legata alle imminenti presidenziali. Un buon esito nelle trattative con il Fondo potrebbe rappresentare non solo un sollievo per le condizioni generali dell'economia argentina, successo da presentare alle famiglie prima e alle urne poi, ma anche una vittoria personale del ministro Massa, fresco pre-candidato alla presidenza a nome della coalizione governativa di centrosinistra, Unione per la patria (Up). Massa ha peraltro assicurato che le trattative in atto vengono fatte per "non dover più aver a che fare con il Fondo", battaglia cara alla vicepresidente Cristina Kirchner, capofila dell'ala più radicale della maggioranza. Un impegno che sembra potersi spendere proprio in favore del tradizionale elettorato peronista, altrimenti potenzialmente diffidente nei confronti di Massa, tecnocrate spesso considerato vicino a Washington. (Abu)