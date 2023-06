Milano: Barbieri (Confcommercio), dehor valore aggiunto, permettono maggiori controlli su avventori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto di avere un dehor permette quell'intervento sussidiario di controllare meglio gli avventori. Un avventore seduto in un dehor lo controllo, so cosa fa, è diverso se c'è tutta la gente in piedi". Lo ha affermato il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, a margine della conferenza stampa post giunta di oggi a Palazzo Marino, durante la quale è stata presentata la delibera di giunta sul nuovo regolamento per la movida. "Non è un elemento che ti crea un problema il dehor, ti crea un valore aggiunto. Quindi bisognerebbe agevolare le occupazioni di questo tipo, agevolare la possibilità di avere un controllo degli avventori. Chiaro che l'ordinanza del vetro va bene, ma non possono essere le ordinanze a disciplinare la città, dev'essere un regolamento", ha concluso. (Rem)