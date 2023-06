Salario minimo: Fratoianni, accordo opposizioni è buona notizia per restituire dignità al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo fra le opposizioni per una proposta di legge comune sul salario minimo legale “è una buona notizia. Soprattutto per i troppi e le troppe che lavorano ma sono in condizioni di povertà o di sfruttamento”. Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti a margine di un convegno sulla guerra in Ucraina, e commentando l'annuncio dei leader delle opposizioni di una proposta comune sul salario minimo. “Occorre battersi – ha proseguito il leader di Sinistra italiana – per restituire dignità al lavoro in questo Paese”. “Su questa legge – ha concluso Fratoianni – lo faremo insieme”. (Rin)