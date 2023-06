Sanità: Lucchini, con casa comunità di Mede Lomellina (Pv) potenzati servizi territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho partecipato all'inaugurazione della Casa di Comunità di Mede. Una struttura di prossimità che consentirà di garantire la continuità dei servizi sanitari e potenziare i servizi sociosanitari sempre più integrati con i comuni della Lomellina e il Terzo Settore". Lo ha detto l'assessore alla Famiglia, alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. La struttura, ha proseguito l'esponente della Giunta Fontana, "vuole essere un luogo di accoglienza e ascolto ed è stata dotata di facilitazioni per il superamento delle barriere architettoniche, climatizzazione e collegamento wi fi. Grazie alla presenza di un Assistente Sociale - ha proseguito - saranno fornite informazioni e adeguati chiarimenti per l'espletamento delle pratiche sulla normativa relativa a situazioni di marginalità e disabilità". "Sarà un punto di riferimento - ha concluso Lucchini - per promuovere e sostenere interventi di supporto a familiari e caregiver nelle situazioni di fragilità e cronicità. Sarà la Casa di tutta la Comunità" (Com)