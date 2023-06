Speciale energia: Pnrr: Zaia, in Veneto progetti per oltre 9,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "è un'occasione imperdibile per consentire al nostro Paese quelle trasformazioni che possono garantire alla cittadinanza un futuro più inclusivo, verde, digitale e alle imprese un sistema più snello, efficiente e sostenibile. Un'occasione da non perdere per la quale il Veneto, come sempre, vuole essere protagonista. Per questo abbiamo scelto di investire le risorse del Pnrr destinate alla nostra regione, pari a 9.564,54 milioni di euro per migliorare le infrastrutture viabilistiche e scolastiche, per potenziare i servizi sanitari e la ricerca, anche in campo energetico, per sostenere turismo e le attività produttive". Lo ha sottolineato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, facendo il punto sui diversi investimenti fatti in regione con il Pnrr. Nel complesso 3,7 milioni sono stati investiti nelle infrastrutture e nell'Alta Velocità/Alta Capacità, oltre 1 miliardo quello per gli interventi per la salute e 1,1 miliardi di euro per politiche del lavoro e l'istruzione. A seguite poi, oltre 860 milioni di euro per interventi sul territorio e l'ambiente; oltre 800 milioni di euro per gli ambiti dell'innovazione e della ricerca; 438 milioni di euro per il turismo e la cultura; 305 milioni di euro per l'energia ed efficienza energetica, 208 milioni per digitalizzazione e innovazione Pa. "La trasparenza è uno degli elementi chiave nella gestione dei finanziamenti pubblici in Veneto – ha concluso Zaia –. La Regione del Veneto si è attrezzata da tempo, approvando 16 progetti strategici, già presentati al Governo. Altro elemento sul quale abbiamo puntato molto nella gestione del Pnrr insieme al coinvolgimento di tutti gli attori interessati che è garanzia di successo degli investimenti, anche alla luce delle condivisibili modifiche al piano". (Rev)