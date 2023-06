Speciale energia: Cina, Fujian termina installazione prima mega turbina eolica da 16 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di installazione di una gigantesca turbina eolica offshore, con la più grande capacità per unità del mondo, sono state completate a Fuzhou ieri, secondo la China Three Gorges Corporation.La turbina eolica da 16 megawatt è dotata di un mozzo di 146 metri, pari all'altezza di un edificio di 50 piani, e presenta il diametro della girante più lungo al mondo, pari a 252 metri, e il peso più leggero per megawatt, secondo la società.Alla velocità massima del vento, la turbina può generare 34,2 chilowattora di energia dopo un giro completo di rotazione.La sua produzione annua di energia, che dovrebbe mediamente superare i 66 milioni di chilowattora, è in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di 36.000 famiglie di tre persone, risparmiando 22.000 tonnellate di carbone standard e 54.000 tonnellate di anidride carbonica. (Xin)