Speciale energia: Abruzzo, Confartigianato su energia, costi al consumo doppi rispetto al 2021, paradosso tutto italiano

- I prezzi delle importazioni di energia si riducono in modo significativo, ma le bollette di luce e gas non scendono. Assistiamo ad un paradosso tutto italiano, le cui vittime sono le imprese e le famiglie. Basti pensare che in Abruzzo, ad aprile 2023, i prezzi al consumo sono quasi doppi rispetto al 2021: la variazione è pari al +90,2 per cento. Il dato è anche superiore rispetto alla media nazionale del +81,8%, percentuale che contrasta con la media dell'Eurozona del +43,4 per cento. A lanciare l'allarme sui costi dell'energia per imprese e famiglie è Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, che analizza i dati contenuti in una recente pubblicazione dell'Ufficio studi della Confederazione nazionale. A marzo 2023 in Italia i prezzi delle importazioni di energia scendono del 25,2 per cento su base annua, una tendenza in linea con la media Eurozona (-25,3 per cento). Sul fronte dei costi di acquisto dall'estero, la crisi energetica in Italia è stata meno severa rispetto agli altri maggiori paesi europei: negli ultimi dodici mesi i prezzi dei beni energetici importati sono del 67,9 per cento superiori alla media del 2021, un divario che sale dal 91,1 per cento nell'Eurozona, per arrivare al 97,5 per cento in Francia, al 106,7 per cento in Germania e al 173,0 per cento in Spagna. (Gru)