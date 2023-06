Speciale energia: progetto Onu e governo federale, foresta di mangrovie contro riscaldamento globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale di Baghdad, in coordinamento con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni unite, sta portando avanti il progetto, lanciato lo scorso marzo, di piantare una foresta di mangrovie nelle piane di marea del sud dell’Iraq, in particolare nell’area di Khor al Zubair, vicina ai grandi giacimenti petroliferi. Aymen al Rubaye, ingegnere agrario impiegato nel progetto ha spiegato all’agenzia di stampa irachena “Basnews” che il progetto “ci consentirà di guadagnare tempo ed energia nel contrasto al riscaldamento globale”, grazie alla capacità delle mangrovie di catturare anidride carbonica. Secondo i dati diffusi di recente dalla Banca mondiale, le emissioni di anidride carbonica dell’Iraq sono più che raddoppiate nell’ultimo decennio, facendo del Paese una delle maggiori fonti di inquinamento della regione, soprattutto a paragone delle dimensioni della sua economia. Inoltre, l’inquinamento atmosferico in Iraq è una questione di un certo peso, dal momento che pone seri rischi per la salute della popolazione, in particolare nei grandi centri urbani, come Baghdad e Bassora. (Irb)