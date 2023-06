Speciale energia: autorità regolamentazione Regno Unito, produttori hanno “ingannato” sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di regolamentazione dell'energia britannica Ofgem ha accusato i proprietari delle centrali elettriche di aver "ingannato" il sistema per aumentare i profitti. Secondo un'indagine di Ofgem, infatti, alcuni generatori avevano sospeso le forniture per ottenere un prezzo più alto nel mercato di riserva, aumentando i costi per i consumatori al culmine della crisi energetica. Come riporta il quotidiano "Financial Times", tale indagine è stata avviata dopo che i costi per mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta attraverso il cosiddetto mercato di bilanciamento hanno raggiunto livelli record nel novembre 2021, con 60 milioni di sterline (69,5 milioni di euro) spesi dall'operatore di rete National Grid in un solo giorno. Ofgem ha affermato che tali costi, durante l’inverno 2021-22, quando la domanda era più alta, hanno raggiunto 1,5 miliardi di sterline (1,7 miliardi di euro), più del triplo del livello medio dei tre inverni precedenti. L'organismo di regolamentazione ha affermato di voler reprimere "vari comportamenti che ha identificato tra alcuni produttori, che hanno tentato di ottenere un vantaggio finanziario eccessivo". (Rel)