Speciale energia: Eurostat, inflazione in calo a giugno, in Italia si attesta al 6,7 per cento

- Secondo una stima flash di Eurostat, nel mese di giugno l'inflazione annuale dell'area euro dovrebbe attestarsi al 5,5 per cento, in calo rispetto al 6,1 per cento di maggio. Se si considerano le principali componenti dell'inflazione, si prevede che il cibo, l'alcol e il tabacco avranno il tasso annuale più alto (11,7 per cento, rispetto al 12,5 per cento di maggio), seguiti dai beni industriali non energetici (5,5 per cento rispetto al 5,8 percento di maggio), dai servizi (5,4 per cento, rispetto al 5 per cento di maggio) e dall'energia (-5,6 per cento, rispetto all'1,8 per cento di maggio). Le stime per l'Italia si attestano al 6,7 per cento, in calo se paragonate all'8 per cento di maggio e all'8,5 per cento di giugno 2022. (Beb)