Speciale energia: Russia-Ucraina, Lavrov respinge accuse Kiev su sabotaggio centrale nucleare di Zaporizhzhia

- Le dichiarazioni dell'Ucraina secondo cui la Russia sta preparando il sabotaggio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia sono "provocatorie". Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Proprio ieri abbiamo presentato alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu un documento che conferma la nostra preoccupazione per i fatti che riflettono le azioni provocatorie della parte ucraina", ha detto il ministro. Commentando le accuse di Kiev in merito, Lavrov ha sostenuto che "questa bugia riflette il modo di dirigere della leadership ucraina", mentre Kiev chiede all'Occidente "di sostenere le loro iniziative". Inoltre, il diplomatico ha ricordato che gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica si trovano sul territorio della centrale e "sanno benissimo chi bombarda davvero l'impianto". (Rum)