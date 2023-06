Romania-Slovenia: ministri Difesa, ottima cooperazione a livello militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Romania e la Slovenia cooperano a vari livelli nel settore della Difesa, dall'addestramento congiunto alle esercitazioni militari. Lo ha affermato il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, in visita ufficiale in Slovenia su invito dell'omologo, Marjan Sarec. Secondo un comunicato del ministero romeno, nel corso dei colloqui i due funzionari hanno affrontato temi di attualità nell'agenda attuale della cooperazione nel campo della difesa, sia bilaterale che nell'ambito della Nato e dell'Ue. "Ho avuto un'ottima discussione con il ministro Sarec, incentrata principalmente sul prossimo vertice della Nato a Vilnius, nonché sugli effetti delle molteplici crisi causate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Ho sottolineato che è molto importante lavorare a stretto contatto e coordinare le nostre posizioni. Sono fiducioso che il vertice di Vilnius porterà soluzioni solide e pratiche per scoraggiare la minaccia militare russa, soprattutto in termini di ulteriore rafforzamento della deterrenza e della posizione di difesa della Nato", ha affermato il ministro romeno. I due capi delle diplomazie hanno inoltre sottolineato l'importanza di offrire una prospettiva europea agli Stati della regione dei Balcani occidentali, regione di interesse strategico per Romania e Slovenia (Rob)