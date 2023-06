Lazio: Zeppieri (Pp), presidente Rocca sta mostrando familiarità con nomine inopportune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, "sta mostrando una certa familiarità con nomine inopportune, dando importanti incarichi a personaggi che hanno contribuito alla storia più buia del nostro Paese". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio, Alessandra Zeppieri, del Polo progressista. "Dopo aver nominato a capo della comunicazione il nostalgico del fascismo Marcello De Angelis - aggiunge - il presidente Rocca sferra un altro duro colpo nominando Serafino Liberati ex tesserato della P2 a capo dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità. Ritengo che il delicato compito di guidare l'organismo di controllo regionale, soprattutto in questo momento storico delicatissimo della nostra regione in cui sono acclarate da indagini e sentenze le infiltrazioni mafiose all'interno di enti comunali e la presenza massiccia di criminalità organizzata di stampo mafioso in molti territori - a partire dalla Capitale, vada affidato a chi ha messo al centro della propria vita e del proprio agire politico e civico la lotta alla criminalità organizzata. Per queste ragioni, mi auguro che quanto prima si proceda con la revoca della nomina e si possano fare valutazioni di diverso tipo", conclude Zeppieri. (Com)