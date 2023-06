Maltempo: Bonaccini, pronti a collaborare con Figliuolo ma risorse arrivino subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Ho detto al generale Figliuolo che siamo pronti a collaborare ma o arrivano le risorse subito o qui è un problema Abbiamo perso tantissimo tempo”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa a Bologna in vista dell’incontro di lunedì prossimo con il commissario alla Ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, Francesco Paolo Figliuolo. “Si è scelto legittimamente un altro percorso istituzionale - ha aggiunto - ma abbiamo il dovere di tenere insieme sindaci, amministratori e parti sociali. Volevo fosse il primo momento di confronto ma anche di presa in carico di questo territorio alla vigilia della nomina ufficiale e lo ringrazio per la disponibilità”. (Rin)