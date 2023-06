Israele: proteste contro riforma giudiziaria davanti ad abitazioni di vari ministri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste giungono un giorno dopo che Levin, Netanyahu e il ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben Gvir, hanno avuto un incontro con i massimi funzionari delle forze dell'ordine, per discutere dell'andamento delle manifestazioni fuori dalle case dei ministri. Secondo le fonti, Levin ha attaccato duramente il procuratore generale, Gali Baharav-Miara, e il procuratore di Stato, Amit Aisman, per queste proteste. Durante la riunione di ieri, Levin ha dichiarato che "non c'è legge né giudice" e che "ognuno farà come meglio crede". Le manifestazioni contro il tentativo di riformare il sistema giudiziario sono riprese dopo che, lo scorso 25 giugno, la Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, ha ripreso le consultazioni per la legge sulla dottrina, da approvare entro il 31 luglio. Questa legge, inclusa nella riforma giudiziaria, dovrebbe limitare il potere dei giudici a favore della maggioranza dell'esecutivo. Lo scorso 27 giugno, gli organizzatori delle proteste contro la riforma della giustizia di Netanyahu hanno annunciato che bloccheranno l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il 3 luglio. (segue) (Res)