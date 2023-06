Mes: Foti (Fd'I), decisione presa da giorni, alcuni media inventano spaccature inesistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni mezzi di informazione, giusto per rispettare la quotidiana tradizione di narrare inesistenti spaccature nella maggioranza del centrodestra, ipotizzano addirittura riunioni notturne con vinti e sconfitti per quanto riguarda la proposta di sospensione della ratifica del Mes. Se operano su commissione di altre forze politiche, prendono fischi per fiaschi. Se hanno sognato male, comprendiamo il loro brusco risveglio. Se pensano di aver attinto da qualche fonte, essa all'evidenza è asciutta. Assicuriamo tutti la decisione fossa stata presa da giorni. Abbiamo dormito sonni tranquilli e possiamo dire loro 'state sereni". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Rin)