Lavoro: Tajani, sinistra dimentica i lavoratori per “capricci ideologici”

- La sinistra, invece di pensare soltanto a minoranze o all'estremismo ambientale, inizi a pensare ai lavoratori italiani “che non possono perdere il loro posto per capricci ideologici”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a “Fenix, lo chiameremo futuro”, la festa di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. “Non siamo contro la lotta al cambiamento climatico, non siamo dei negazionisti ma ne abbiamo una visione pragmatica, non ideologica”, ha detto Tajani. (Res)