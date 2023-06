Energia: Mazzoncini (A2a), non rischiamo volatilità, cittadini stiano tranquilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che il prezzo dell’energia si abbassi e si stabilizzi "per A2a va benissimo". Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, a margine della presentazione pubblica di "Light is Life. Festa delle Luci A2a - Il Terzo Paradiso dell'energia a Monte Isola", a Milano. "Il grosso dell’energia - ha aggiunto Mazzoncini - tutt’oggi si produce con il gas. Noi non produciamo gas, lo compriamo e lo vendiamo ai nostri cittadini e con questo produciamo energia elettrica". Mazzoncini ha poi spiegato come l’incremento del costo del gas "che ha trascinato in alto il costo dell’energia elettrica" sia stato negativo per tutti, sia per i cittadini sia per le aziende, ma si è anche detto molto fiducioso "che il prezzo si ristabilizzi". "Gli investimenti sulle energie rinnovabili - ha concluso l'AD di A2a - saranno il principale elemento di abbassamento e stabilizzazione dei prezzi dei prossimi anni". Ai cronisti che chiedevano un parere su potenziali speculazioni in merito Mazzoncini ha chiarito: "Non penso che rischiamo di vedere gli effetti di volatilità e anche di speculazione che ci sono stati l’agosto scorso, quindi siamo confidenti che i cittadini possano dormire abbastanza tranquilli su questo fronte". (Rem)