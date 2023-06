Mes: M5s, dal governo Meloni atto di codardia politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "a richiesta di una sospensiva di quattro mesi per l'esame della ratifica del Mes avanzata dalla maggioranza “evidenzia tutta la codardia politica del governo Meloni”. Lo hanno affermato Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, capigruppo del Movimento 5 stelle di Camera e Senato. “In campagna elettorale – hanno proseguito – ‘i patrioti’ non avevano nessun dubbio sul trattato e hanno deliberatamente preso in giro i cittadini. Infatti ora che potrebbero dare seguito alle loro urla e slogan non hanno il coraggio di farlo”. “Questa richiesta – hanno concluso – svela il naso rosso di Salvini e Meloni e mostra il vero volto della destra italiana: dietro gli slogan il nulla". (Rin)