Mes: Lupi, va discusso insieme a Patto stabilità e Pnrr

22 luglio 2021

- "L'interesse assoluto dell'Italia, ma anche quello dell'Europa, è favorire la crescita e lo sviluppo delle nostre imprese ed il sostegno alle famiglie. Per questo il Mes, deve essere affrontato in un unico pacchetto con la revisione del patto di stabilità e le risorse al Pnrr: questa è la strada che vogliamo percorrere affinché le risorse siano tutte a sostegno dello sviluppo, soprattutto in questa fase, resa difficile dall'aumento dell'inflazione ed anche da politiche monetarie discutibili da parte della Bce". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)