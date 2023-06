Auto: Tajani, neutralità tecnologica è scelta pragmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neutralità tecnologica è una scelta pragmatica, non si possono abbattere del 100 per cento le emissioni di CO2 nel settore dell'automotive. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a “Fenix, lo chiameremo futuro”, la festa di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. “Abbattiamole inizialmente del 90 per cento e lasciamo lo spazio alle imprese di potersi trasformare”, ha detto Tajani. “Ponendo degli obiettivi irraggiungibili costringiamo l'industria a scappare”, ha aggiunto il ministro. (Res)