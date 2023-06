Fisco: Lega, ok a incentivi nuove assunzioni imprese con super ammortamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione della Lega per l'approvazione del proprio emendamento alla delega fiscale finalizzato ad incentivare le nuove assunzioni. E' quanto si legge in una nota. Nello specifico, il testo prevede sia il doppio binario Ires, e cioè una riduzione dell'aliquota per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti e nuove assunzioni, sia la possibilità di prevedere incentivi, nella forma del superammortamento, per le nuove assunzioni. "In particolare, le imprese che non beneficeranno della riduzione Ires per assunzioni e investimenti - commentano i deputati Alberto Gusmeroli, relatore, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli e Giulio Centemero - potranno godere di eventuali incentivi fiscali riguardanti investimenti qualificati, attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate a nuove assunzioni con possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime assunzioni". (Com)