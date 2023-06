Ue: approvate conclusioni del Consiglio sulla Cina, su migranti ancora stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader europei, riuniti nel vertice Ue a Bruxelles, hanno approvato le conclusioni relative al capitolo sulla Cina. Le discussioni dovrebbero concentrarsi adesso sul tema delle relazioni esterne, per poi tornare sulla migrazione, come spiegato da una fonte Ue. A quanto si apprende, rimangono ancora aperte più possibilità sulle conclusioni in merito al capitolo migrazione, dall'adozione di una conclusione del presidente del Consiglio, Charles Michel, allo stralcio dei due paragrafi osteggiati da Ungheria e Polonia, così come la possibile adozione di conclusioni modificate assecondando le richieste di Budapest e Varsavia. In ogni evenienza, sottolineano le fonti Ue, non c'è possibilità di modifica sull'accordo sul Patto sulla migrazione e l'Asilo, raggiunto nel corso del Consiglio Affari interi a Lussemburgo l'8 giugno scorso. (Beb)