Tunisia: politici e familiari leader Corrente democratica Chaouachi protestano contro suo arresto

- Alcuni leader del partito tunisino della Corrente democratica, membri della famiglia Chaouachi e diverse personalità politiche in Tunisia hanno organizzato un presidio di solidarietà e protesta davanti al Palazzo di giustizia di Tunisi in concomitanza con l'apparizione del leader politico detenuto Ghazi Chaouachi davanti al giudice istruttore. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique fm". L'ex segretario generale del partito Corrente democratica Chaouachi è arrestato lo scorso febbraio e verrà interrogato nell'ambito di causa intentata nei suoi confronti dal ministero della Giustizia in base al decreto 54. Il presidente, Kais Saied, aveva emesso lo scorso settembre un decreto-legge che impone una pena detentiva di cinque anni e una pesante multa a chiunque diffonda "notizie false" o "voci" su Internet. Il decreto numero 2022-54, pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede una pena detentiva di cinque anni e una multa di 50 mila dinari tunisini (15.500 euro) per chiunque "utilizzi deliberatamente reti di comunicazione e sistemi informativi per produrre, promuovere, diffondere o trasmettere informazioni false". Il segretario generale del partito Corrente democratica, Nabil Hajji, ha affermato all'emittente privata che "il processo Chaouachi è un nuovo episodio nella serie di restrizioni ai diritti e alle libertà", criticando "l'uso del Decreto numero 54 per limitare le libertà e il lavoro sindacale da alcuni ministri". Hajji ha anche spiegato che "questi arresti sono un tentativo di mettere a tacere ogni voce di opposizione di fronte al fallimento economico e sociale".(Tut)