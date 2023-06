Migranti: Conte, Meloni condannata all'irrilevanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se tu sei indecisa a tutto e non sai che pesci prendere, a quel punto lì non esprimi una strategia, gli amici ti tradiscono, i Paesi fondatori non ti seguono, ti ritrovi condannata all'irrilevanza ed all'ininfluenza". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in merito al capo del governo, Giorgia Meloni, ed al mancato raggiungimento di un'intesa al Consiglio europeo sulla questione migratoria per l'opposizione di Polonia ed Ungheria. L'ex premier ha parlando con i cronisti a margine del convegno, a Roma, "Guerra o pace? Quali scelte politiche per riportare la pace in Europa". (Rin)