Pnrr: Commissione Ue, lavori ancora in corso su terza rata destinata all'Italia

- Sono ancora in corso i lavori sullo sblocco della terza rata del Pnrr italiano. A dirlo, tramite il suo profilo Twitter, Veerle Nuyts, la portavoce della Commissione Ue per gli Affari economici e finanziari. "In relazione alla terza richiesta di pagamento da parte dell'Italia nell'ambito del Rrf, la Commissione ricorda che i lavori sono ancora in corso. Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane e, ove necessario, vengono fornite ulteriori informazioni. Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena avremo raggiunto quella fase", si legge nel tweet di Nuyts. (Beb)