Croazia: Fmi rivede al rialzo le previsioni Pil per il 2023 al 2,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia croata crescerà del 2,4 per cento quest'anno, mentre l'inflazione media sarà del 7,5 per cento. Lo riporta un comunicato del Consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), ripreso dall'agenzia di stampa "Hina". Il Fmi ha quindi rivisto al rialzo le sue precedenti previsioni al riguardo, poiché nella dichiarazione della missione dello stesso organismo al termine della visita in Croazia del 23 maggio era stata prevista una crescita dell'economia croata del 2,2 per cento per il 2023. Ad aprile, le previsioni erano ancora più basse e si attestavano all'1,7 per cento. (Seb)