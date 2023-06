Lavoro: Lollobrigida, dati positivi grazie alla stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul lavoro "tutti i dati segnano un elemento positivo, grazie anche alla fiducia delle persone in una stabilità che viene ricercata come elemento essenziale per garantire all'Italia quella credibilità che merita a livello internazionale, e che porta anche a un aumento dei consumi interni". Lo ha detto il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, Intervenendo al Festival del Lavoro 2023 a Bologna. "Le criticità e le problematiche esistono: vanno affrontate secondo una strategia e una visione", ha evidenziato.(Rin)