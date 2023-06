Paesi Bassi: da settembre limitazioni all'export di tecnologie per realizzare semiconduttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Schreinemacher, solo un numero "molto limitato" di aziende e prodotti sarebbero coinvolte nelle nuove misure. La ministra non ha menzionato la Cina come uno dei Paesi nei confronti del quale saranno adottate limitazioni. Tra le compagnie maggiormente coinvolte dalla decisione del governo olandese risulta sicuramente Asml (Advanced Semiconductor Materials Lithography), specializzata nella produzione di macchinari per la fabbricazione dei chip più avanzati e detentrice di un sostanziale monopolio in termini globali. Asml ha spiegato che la strategia finanziaria del gruppo non cambierà, a fronte della decisione delle autorità dei Paesi Bassi. Già da mesi era emerso come Asml non avrebbe più potuto vendere alla Cina le ultime versioni dei propri macchinari a litografia Duv (Deep UltraViolet) e gli ancora più innovativi Euv (Extreme UltraViolet), che permettono di sviluppare semiconduttori di dimensioni inferiori a 7 nanometri.(Beb)