Russia-Finlandia: Lavrov, dopo adesione Helsinki a Nato rapporti potrebbero non tornare più come prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Finlandia dovesse decidere di ripristinare rapporti regolari con la Russia, le autorità di Mosca sarebbero pronte a prendere in considerazione questa scelta, ma le relazioni “potrebbero non tornare più come prima”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nel corso di una conferenza stampa. “Noi dovremo tenere conto dello status modificato della Finlandia, ovvero la sua adesione alla Nato. Helsinki ha firmato un documento che le consente di installare armamenti e basi militari. Per questo i rapporti bilaterali potrebbero non tornare mai più come prima”, ha detto Lavrov. (Rum)