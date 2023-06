Roma: tabaccaio rapinato mentre portava 30 mila euro in banca, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare di una tabaccheria è stato rapinato da due persone armate di pistola mentre stava portando 30 mila euro in banca. Il fatto è avvenuto alle ore 9 di questa mattina, in via Indro Montanelli, nel quartiere Torresina di Roma. I rapinatori hanno aspettato che l'uomo uscisse dal locale per aggredirlo. I due, infatti, lo hanno colpito alla testa con il calcio della pistola. Il rapinato, regolare detentore di pistola, ha esploso un paio di colpi, probabilmente in aria. Non ci sono stati feriti. I due rapinatori, una volta preso il denaro, sono riusciti a fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che indaga sulla vicenda.(Rer)