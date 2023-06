Spagna-Colombia: Europol, smantellata rete criminale dedita a traffico cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione condotta dalla Guardia civile spagnola in collaborazione con la Polizia nazionale colombiana ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina. È quanto ha reso noto attraverso un comunicato Europol, che ha sostenuto le indagini, iniziate nell’ottobre 2022, facilitando lo scambio di informazioni e fornendo supporto analitico. Complessivamente sono state arrestate 13 persone e sono state sequestrate 6,5 tonnellate di cocaina, oltre a veicoli, orologi di lusso, dispositivi elettronici e 1,5 milioni di euro in contanti. Il leader della rete criminale, ritenuto uno dei maggiori trafficanti di sostanze stupefacenti in Spagna, risiedeva a Malaga e contrabbandava tonnellate di cocaina dal Sud America all’Unione europea. Come attività di copertura, il boss sfruttava un’azienda all’ingrosso di pesce congelato ad Algeciras. Per nascondere i carichi illeciti di droga, l’organizzazione sfruttava le importazioni di banane dalla Colombia e dall’Ecuador. Le 6,5 tonnellate di cocaina sequestrate dalle autorità spagnole e colombiane corrispondono a un valore totale di 223 milioni di euro.(Beb)