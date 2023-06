© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di maggioranza "hanno presentato alla Camera una questione sospensiva per non procedere all'esame della proposta di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per un periodo di quattro mesi". Lo ha annunciato in Aula, a Montecitorio, il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, unico parlamentare della maggioranza a parlare in discussione generale sul provvedimento. (Rin)