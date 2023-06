Russia-Ucraina: Lavrov, non vedo ragioni per estensione accordo del Mar Nero sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono le ragioni per prorogare l'accordo sui corridoi del grano attraverso il Mar Nero. E' quanto ha affermato nel corso di una conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "L'atteggiamento dell'Occidente su questo accordo è scandaloso", ha dichiarato il ministro. "Proprio ieri, se non mi sbaglio, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno pubblicato un documento (...) dove hanno cercato di dimostrare che i nostri fertilizzanti e il nostro grano non sono sotto sanzioni. La natura ingannevole di queste affermazioni la comprende chiunque", ha proseguito il ministro. Inoltre, Lavrov ha sottolineato che il grano ucraino esportato nell'ambito dell'iniziativa "viene usato solo per uso commerciale" e non arriva ai Paesi dell'Africa che ne hanno veramente bisogno. Secondo Lavrov, delle 2,5 milioni di tonnellate di grano ucraino esportate dall'inizio dell'iniziativa del Mar Nero, l'Ue ne ha ottenuto circa il 40 per cento, la Cina il 24 per cento e la Turchia il 10 per cento. (segue) (Rum)