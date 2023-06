Russia-Ucraina: Lavrov, non vedo ragioni per estensione accordo del Mar Nero sul grano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico russo ha detto inoltre che la Russia a sua volta prevede di esportare 50 milioni di tonnellate di grano nel 2023, quindi, se l'accordo non dovesse essere esteso, "i nostri partner non soffriranno". "Non vedo quali siano le ragioni di coloro che vorrebbero continuare questa iniziativa del Mar Nero, perché, come ho detto, la parte che riguarda il grano ucraino è diventata commerciale tempo fa", ha concluso Lavrov. (Rum)