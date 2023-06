Russia: Lavrov, bambini ucraini nel nostro territorio potranno tornare dalle loro famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bambini ucraini che si trovano nel territorio della Russia possono tornare dai loro genitori se le autorità di Mosca riceveranno tali richieste. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa. "Siamo molto preoccupati per il destino dei bambini che si trovano nelle zone di conflitto (...) tutti i bambini che sono ora sul territorio russo (...) nessuno nasconde i loro nomi, le coordinate di dove si trovano, nessuno lo nasconde. E se questi bambini hanno genitori o parenti diretti, loro hanno tutto il diritto di portare via questi bambini", ha detto il ministro in un briefing con la stampa. Il diplomatico ha evidenziato che "diverse dozzine di bambini ucraini" sono già tornati dai loro parenti. (Rum)