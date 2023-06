Mes: Braga (Pd), da governo comportamento gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Meccanismo europeo di stabilità "il governo butta la palla in tribuna e questo è il vero stigma per l'Italia, essere l'unico Paese a non aver ratificato il Mes, dimostrando la nostra scarsa credibilità a livello europeo. Un comportamento gravissimo, che noi vogliamo sottolineare, e su cui chiameremo appunto la maggioranza ed il governo ad assumersi le loro responsabilità". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Chiara Braga, in merito alla questione sospensiva presentata dal centrodestra a Montecitorio, di non procedere all'esame della proposta di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità per un periodo di quattro mesi. (Rin)