Svezia: premier Kristersson, Ungheria non rallenterà ratifica adesione alla Nato

- L'Ungheria non rallenterà ulteriormente la ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato. Lo ha affermato il premier svedese Ulf Kristersson dopo un colloquio con l'omologo ungherese Viktor Orban. "Mi ha confermato molto chiaramente che resta valido quanto mi ha detto la settimana scorsa. L'Ungheria non ritarderà in alcun modo la ratificazione dell'adesione della Svezia", ha detto Kristersson, ripreso dall'agenzia di stampa "Tt". Il premier svedese ha poi invitato alla calma dopo le reazioni al rogo del Corano avvenuto mercoledì a Stoccolma. (Sts)