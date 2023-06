Ue: Eurostat, tasso di disoccupazione stabile ad aprile, Italia al 7,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro è stato del 6,5 per cento a maggio, stabile rispetto ad aprile e in calo rispetto al 6,7 per cento di maggio 2022. Il tasso di disoccupazione dell'Ue, invece, è stato del 5,9 per cento, in calo rispetto al 6 per cento di aprile e al 6,1 per cento di maggio dell'anno passato. Lo si apprende da dati Eurostat, che stimano in 12,9 milioni le persone disoccupate in Ue, di cui 11 milioni in eurozona. Rispetto ad aprile, la disoccupazione è diminuita di 75 mila unità in Ue e di 57 mila nell'area dell'euro. Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, il calo è stato di di 257 mila unità in Europa e di 227 mila in eurozona. I dati dell'Italia si sono attestati al 7,6 per cento, in calo rispetto al 7,8 per cento di aprile e all'8,1 per cento di maggio 2022, con una diminuzione di 34 mila disoccupati. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, a maggio erano 2.696 i milioni di giovani (under 25) disoccupati in Ue, di cui 2.226 milioni in area euro. Il tasso di disoccupazione giovanile era del 13,9 per cento in entrambe le aree, in aumento del 13,8 per cento in Ue ma stabile in eurozona.